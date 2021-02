“Hanno distrutto Mia Martini, vi dico chi” dichiarazione atroce dal Gf

Alda D’Eusanio irrefrenabile, prima di uscire dal GF Vip ha fatto un’altra dichiarazione choc su Mia Martini che ha fatto infuriare molti

La giornalista Alda D’Eusanio ha avuto vita breve nella casa più spiata d’Italia, ed è stata squalificata immediatamente dal programma del GF Vip per delle affermazioni offensive che ha detto in diretta. Fin dal sui ingresso molte le battutine offensive e gratuite dette nei confronti di Maria De Filippi, gli altri concorrenti e parole razziste, termini che non sono piaciuti né agli inquilini né tantomeno al pubblico a casa che segue il reality condotto da Signorini.

La batosta è arrivata però con un’affermazione a dir poco insensata che Alda ha rivelato alle altre donne della casa quando è partito il brano “Strani Amori” di Laura Pausini. Alda ha insinuato che il compagno Paolo Carta la riempisse di botte, una dichiarazione che però non è affatto piaciuta alla cantante che con il marito sta insieme da molti anni e ha anche una figlia di 8 anni.

Partita subito per lei la querela, decisione per cui il programma ha deciso di sospenderla subito dal gioco. Insinuazioni troppo pesanti da fare così apertamente davanti a milioni di telespettatori che ogni giorno guardano il programma e si aspettano maggiore leggerezza e consapevolezza di quanto detto.

Alda D’Eusanio: “Ecco il nome di chi ha distrutto Mia Martini”

Sicuramente ora nella casa del GF Vip c’è anche il nuovo record della permanenza più corta della storia che di deve appunto a Alda D’Eusanio, 8 giorni però per lei forse sono stati anche troppi visto il polverone mediatico che ha creato.

Alda però non si è limitata alla Pausini, ha messo becco anche su un’altra famosa cantante italiana, o meglio sul suo produttore discografico, Adriano Aragozzini. Ha parlato infatti del periodo buio di Mia Martini e ha spiegato la sua versione dei fatti, ovvero che la cantante sarebbe stata distrutta proprio da Aragozzini.

“Ne ha passate tante, ha dovuto affrontare una marea di cose. Dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta da Aragozzini, da Adriano Aragozzini. Adriano Aragozzini era quello che organizzata nei Festival di…”. L’uomo però non ha ancora replicato alle parole di Alda, non sappiamo se scatterà la querela anche per questa nuova affermazione.