Elisa Isoardi da paura: occhi sbarrati, trucco sbavato terrorizza i fan -FOTO

Elisa Isoardi si mostra sui social con trucco sbavato e sguardo terrorizzato. Lo scatto in bianco e nero va virale, tantissimi i commenti da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Scatto da paura per Elisa Isoardi. Foto in bianco e nero, occhi sbarrati contornati dal make-up sbavato, linguaccia in bella vista, capelli spettinati.

“Oggi la giornata l’affronterei così che ne dite?” il commento della conduttrice. Se il buongiorno si vede dal mattino, oggi la Isoardi sembrerebbe aver iniziato questa giornata con il piede sbagliato. Tantissimi i commenti da parte dei suoi 514 mila follower. Molti fan apprezzano l’ironia di Elisa e la sua spontaneità. L’immagine condivisa questa mattina sui social fa probabilmente parte di un servizio realizzato da Claudio Porcarelli, fotografo dei vip. L’immagine conquista la conduttrice tanto da utilizzarla come nuova foto profilo.

Intanto l’ex di ballando con le stelle ed ex di Salvini, si mostra sempre più attenta alla sua forma fisica. Sui social condivide i tanti allenamenti che la vedono impegnata tutti i giorni. Insieme all’ex moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi, si mostra saltellante in un intenso workout. Forse la Isoardi si sta preparando per i prossimi impegni sul piccolo schermo. Secondo svariate voci sembrerebbe far parte del cast dell’Isola dei famosi.

LEGGI ANCHE > Elisa Isoardi, capelli arruffati e sguardo penetrante: super sexy – FOTO

Elisa Isoardi: tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

LEGGI ANCHE > Clamoroso Elisa Isoardi, fuori dalla Rai: la regina del gossip rischia il posto

Gli ultimi mesi per Elisa non sono stati semplici. Dopo aver lasciato la Prova del Cuoco e aver terminato Ballando con le stelle, è rimasta senza un programma da portare avanti.

Alcune indiscrezioni fanno emergere la sua delusione nei confronti dell’atteggiamento della Rai. La conduttrice fa il conto alla rovescia per l’inizio della nuova avventura firmata Mediaset. Sarebbe essere stata selezionata per far parte dei concorrenti del reality show. Single e in cerca dell’anima gemella, gli autori dell’Isola sembrerebbero fin da subito interessati alla Isoardi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Forse la finalità dei tanti allenamenti a cui si sta sottoponendo è proprio quella di sfoggiare un fisico mozzafiato sulle spiagge dell’Honduras.