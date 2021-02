Maxi incidente in autostrada: il bilancio è tragico

In un gravissimo incidente sull’autostrada A14, tra Pesaro e Cattolica, due persone hanno perso la vita ed una terza sarebbe rimasta ferita gravemente.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Alle prime luci dell’alba un furgone e due mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti in un gravissimo incidente lungo l’autostrada A14 tra Pesaro e Cattolica. Il bilancio è tragico: due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Non si conoscono al momento le dinamiche dell’incidente.

Leggi anche —> Auto finisce in una scarpata, drammatico bilancio: morta una ragazza

Pesaro, gravissimo incidente sull’autostrada A14: due morti e un ferito in gravissime condizioni

Leggi anche —> Bravata sfocia in dramma: ragazzo 18enne in rianimazione

Tragico incidente questa mattina, domenica 7 febbraio, sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Pesaro e Cattolica. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, intorno alle 5:30 all’altezza del chilometro 148, due mezzi pesanti ed un furgone, che trasportava alcuni animali, si sarebbero scontrati. Nell’impatto, le due persone che viaggiavano su quest’ultimo hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta ferita. Una delle vittime è Elisabetta Barbieri, volontaria animalista residente in Lombardia, ma che collaborava con un’associazione di San Severo (Foggia). Il mezzo stava, difatti, portando nel Nord Italia alcuni animali per l’adozione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di soccorso. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per le due vittime, decedute sul colpo, mentre una terza persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravissime condizioni. Nell’incidente, che ha provocato l’apertura di una delle gabbie che il furgone trasportava, sarebbe morto anche un cane. Gli altri animali, riporta Leggo, si sono riversati in strada, ma sono stati recuperati e messi in salvo dai soccorsi.

Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale ed accertare eventuali responsabilità, ed il personale di Autostrade per l’Italia. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto è stato chiuso per diverse ore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Diffusasi la notizia della tragedia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. Tra questi anche quello dell’Enpa di San Severo che sulla propria pagina Facebook ha scritto: ” Betty, vivrai per sempre. Grazie per aver dedicato la tua vita a loro. L’Enpa è addolorata per la morte della staffettista Elisabetta Barbieri e dei suoi autisti“.