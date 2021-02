Auto finisce in una scarpata, drammatico bilancio: morta una ragazza

Nella serata di ieri, una ragazza 19enne è morta dopo che l’auto su cui viaggiava è finita in una scarpata, in provincia di Grosseto.

Gravissimo incidente stradale nella serata di ieri ad Aiuole, località fra Santa Fiora e Arcidosso, in provincia di Grosseto. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita, mentre altre due giovani sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. La dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma pare che l’auto su cui viaggiavano i tre ragazzi sia finita in una scarpata, forse dopo uno scontro frontale con un altro veicolo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Leggi anche —> Spezzata la vita di una ragazza di 20 anni: tragico incidente stradale

Grosseto, auto con a bordo tre giovani finisce in una scarpata: ragazza 19enne perde la vita, due feriti

Leggi anche —> Tragico incidente stradale: uomo muore schiacciato dalla sua auto

Una ragazza di soli 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 6 febbraio, in località Aiuole, tra Santa Fiora e Arcidosso, entrambi comuni in provincia di Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de La Nazione, la 19enne di Greve in Chianti viaggiava a bordo di una Peugeot insieme ad altri due amici, un 24enne di Firenze ed una ragazza di 22 anni. La vettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita in una scarpata. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla più giovane del gruppo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Il personale medico non ha potuto far nulla per la 19enne di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Il 24enne, riporta La Nazione, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale Le Scotte di Siena, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. Nello stesso nosocomio è stata portata anche l’altra ragazza a bordo del veicolo che ha riportato la frattura della clavicola.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è chiaro se l’auto su cui viaggiava il gruppo sia rimasta coinvolta in uno schianto prima di terminare nella scarpata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dai primi riscontri, riporta la redazione de La Nazione, pare che i tre avevano passato la serata insieme ad altri amici che viaggiavano su un’altra auto.