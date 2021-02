Bravata sfocia in dramma: ragazzo 18enne in rianimazione

Un ragazzo di 18 anni, la scorsa notte, è rimasto folgorato sulla linea ferroviaria a Verona ed è ora ricoverato in rianimazione.

Dramma durante la scorsa notte a Verona, dove un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni ancora da confermare, sarebbe stato raggiunto da una forte scossa elettrica dopo aver toccato i cavi dell’alimentazione di un vagone di un treno sul quale era salito. Rimasto folgorato, il 18enne sarebbe infine caduto dal convoglio. Sul posto sono arrivati i sanitari che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in rianimazione. La vicenda è al vaglio della polizia.

Leggi anche —> Spezzata la vita di una ragazza di 20 anni: tragico incidente stradale

Verona, ragazzo folgorato sulla linea ferroviaria: potrebbe essersi trattato di una bravata

Leggi anche —> Auto finisce in una scarpata, drammatico bilancio: morta una ragazza

Potrebbe essere il frutto di una bravata, il dramma consumatosi durante la scorsa notte, tra sabato 6 e domenica 7 febbraio, nel quartiere Porto San Pancrazio di Verona. Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato lungo la linea ferroviaria. Secondo quanto riporta la redazione de L’Arena, il giovane è stato soccorso dal personale Suem del 118 giunto sul posto. L’equipe medica, che avrebbe riscontrato evidenti segni di folgorazione e un forte trauma cranico, ha trasportato d’urgenza il ragazzo presso l’ospedale di Borgo Trento, dove ora si trova ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al momento, riferisce L’Arena, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella di una bravata finita in tragedia. Nel dettaglio si ipotizza che il giovane sia salito sul vagone di un treno e toccato i cavi dell’alimentazione. Colpito dalla potente scarica elettrica, il 18enne è precipitato dal convoglio finendo sull’asfalto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ipotesi ancora, dunque, da confermare e sul quale stanno indagando le forze dell’ordine. Non è chiaro se il giovane fosse in compagnia di qualcuno.