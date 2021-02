Avete visto la compagna di Riccardo Scamarcio? Quel dettaglio che non passa inosservato

La moglie di Riccardo Scamarcio assomiglia molto alla precedente ex dell’attore per diversi particolari indiscutibili ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’ULTIMO PARADISO (@thelastparadisonetflixfilm)

Da ieri possiamo vedere Riccardo Scamarcio impegnato sul set de “L’ultimo paradiso” come produttore, co-sceneggiatore e protagonista in onda su Netflix. Il regista Rocco Ricciardulli nella pellicola è riuscito a lavorare sul concetto di ritorno alle proprie origini, in un’ambientazione che racconta il Salento più rurale dove vige ancora il dominio di pochi padroni sulle terre coltivate e le donne hanno poco potere decisionale e possibilità di parlare. Un lavoro che sta già entusiasmando molto il pubblico.

Ricordiamo che Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta l’anno scorso. Emily, la figlia dell’attore pugliese è nata il 29 luglio a Roma e all’epoca dei fatti era stato pizzicato dal settimanale “Diva e Donna” mentre raggiungeva la clinica insieme al fratello.

LEGGI ANCHE —> Antonella Elia a Verissimo confessa il dramma che ha vissuto

La somiglianza spaventosa tra Valeria Golino e Angharad Wood. Casualità per Scamarcio?

LEGGI ANCHE —> Federico Zampaglione e il suo dramma: “Ho capito che poteva essere la fine..”

La moglie invece non è spesso al centro della cronaca di gossip, solo qualche scatto furtivo dei due era stato paparazzato quando era con il pancione ormai prossima alle nozze. Angharad Wood e Scamarcio si sono sposati in gran segreto poco prima della notizia della nascita della loro figlia.

Ma ai fan più attenti non è sfuggito un particolare molto curioso riguardo l’attuale moglie. Assomiglia infatti moltissimo alla vecchia fiamma dell’attore, Valeria Golino. Ricciolina e minuta come la precedente compagna, le due donne si assomigliano moltissimo e i più temerari hanno addirittura pensato che questa cosa abbia condizionato Riccardo nell’innamoramento della donna di ben 7 anni più grande di lui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Scamarcio (@riccardo_scamarcio_fanpage)

Angharad nel 2005 ha fondato la società di management Tavistock Wood che si occupa di gestire scrittori, registi e attori e proprio a Londra i due si sono conosciuti e innamorati.