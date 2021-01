Elisa Isoardi, capelli arruffati e sguardo penetrante: super sexy – FOTO

Elisa Isoardi regala un altro scatto ai fan in cui appare in tutta la sua naturale sensualità: bellissima anche senza trucco

Elisa Isoardi, conduttrice amatissima della tv, stupisce e incanta i suoi followers con un altro scatto senza trucco che ne esalta la sensualità tutta al naturale. La presentatrice arriva da un anno veramente proficuo della sua carriera, prima alla conduzione del programma La prova del cuoco e poi la chiacchieratissima partecipazione a Ballando con le Stelle.

Noto a tutti il feeling che infuocava la pista da ballo con il partner Raimondo Todaro, tanto da credere fosse sorto del tenero tra i due. Ipotesi categoricamente smentita, che aveva fatto sognare i telespettatori.

Elisa Isoardi ospite a Verissimo

La bellissima conduttrice ha donato ai suoi 495mila seguaci uno scatto che lascia senza fiato. Priva di trucco, nella sua naturalezza, offre un dolce primo piano in cui non si può fare a meno di ammirarla.

Protagonista dello scatto, lo sguardo penetrante in un taglio d’occhi che ha dello straordinario. Viso fresco e giovane, la pelle emana salute e luce, dove spiccano le labbra rosa disegnate. A incorniciare la splendida visione i capelli arruffati, dei quali una ciocca ricade sul volto, rendendola ancora più sexy se possibile.

Il post recita “oggi relax e musica in attesa dell’intervista con Silvia Toffanin“, ed è un invito a seguire l’esclusiva intervista che andrà in onda domani, sabato 23 gennaio, a Verissimo. Elisa infatti, ospite nel programma della Toffanin, parlerà di sè come non l’abbiamo mai vista.

Argomento trattato sarà la fine della famosa relazione sentimentale con Matteo Salvini. Tanto amore e tanta sofferenza per l’ex ministro, la Isoardi definisce il loro rapporto come la storia più importante della sua vita.

Ammette che ci sia voluto diverso tempo per superare il dolore, ma ora è il momento della rinascita e della speranza. Si dice aperta per un nuovo amore e all’eventualità di una maternità. Pronta anche a novità dal punto di vista lavorativo. E i fan tifano tutti per lei.