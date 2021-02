Elisa Visari è attivissima sui social network: la modella continua a postare scatti bellissimi su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Elisa Visari è una modella dotata di una bellezza straordinaria e di una sensualità fuori dal comune. La 19enne è una vera e propria star sui social network: numeri incredibili per il suo account Instagram, che vanta ben 278mila followers. Da qualche settimana la ragazza è sotto i riflettori del gossip in virtù della sua relazioen con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis.

Elisa ama condividere scatti meravigliosi in rete mettendo in mostra tutta la sua avvenenza. La romana, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi followers con uno scatto incantevole. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesca Brambilla, solo intimo e fisico spaziale: davanzale da infarto – FOTO

Elisa Visari bellissima in primo piano: che occhi e che sguardo