Ella Emhoff, figlia di Kamala Harris: uno stile strepitoso tutto da imitare

La figlia di Kamala Harris e Douglas Emhoff, Ella Emhoff intraprenderà la carriera di modella: una ragazza carismatica, una designer anticonvenzionale. Siamo tutti innamorati del suo stile.

La cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli USA, Joe Biden, ha visto la prima apparizione in pubblico di Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris.

Ha fin da subito catturato l’attenzione su di lei (insieme all’occhio attento delle fashion victims in cerca di nuove ispirazioni) per uno stile decisamente stravagante. Ha deliziato il pubblico osservatore con un cappotto lungo impreziosito di cristalli e un maxi colletto bianco, firmato Miu Miu e un abito di Batsheva Hay.

22 anni e l’inizio di una carriera da modella: Ella entra infatti in una delle agenzie più prestigiose del mondo, la IMG Models.

Il suo è un profilo che certo non passa inosservato: e non parliamo solo di profilo Instagram, dove già raccoglie 391mila followers, ma di carattere carismatico che la rende assolutamente non convenzionale.

Lo stile anticonvenzionale di Ella Emhoof

Il cambiamento che l’America sta subendo non è solo politico. Nella stessa cerimonia d’insediamento sono emerse numerose novità anche in fatto di moda. Dai messaggi lanciati implicitamente dagli outfit degli ospiti, alle sneakers della nipote di Biden, alla predilezione di Jill Biden di favorire gli stilisti emergenti e il fashion ecosostenibile.

Personaggi come Ella Emhoff e la poetessa Amanda Gorman, entrata in IGM Models pochi giorni prima della figlia di Kamala Harris, porteranno nel mondo della moda dei cambiamenti inclusivi e profondi, suggerendo nuove ideologie e valori ai vari brand.

La first daughter of Bushwick, un quartiere di Brooklyn famoso per essere frequentato da personalità artistiche, è il soprannome attribuito a questa emergente fashion designer. La giovane frequenta la Parsons School of Design di New York ad indirizzo fine arts e tessuti e tra le sue passioni più grandi ci sono knitting e crafting, vale a dire tricottare la maglia e creatività manuale.

La ragazza sta per lanciare ufficialmente il suo brand e iconici saranno capi ed accessori in lana e cotone, lavorati a maglia e, soprattutto, palette technicolor.

Siamo tutte convinte che l’ingresso nel mondo della moda di Ella Emhoff porterà importanti, sostanziali e vivaci cambiamenti.