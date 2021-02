Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e la frase che ha gelato il web: “Irrispettosi con Dayane”. La concorrente ha usato una frase fuori luogo per convincere Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a restare

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip e pare che oggi abbiamo deciso di abbandonare il gioco. Tutto è successo quando oggi pomeriggio gli autori gli hanno fatto uno scherzo che i due concorrenti non hanno apprezzato, al punto tale che sono andati in camera a preparare le valigie e hanno comunicato ai ragazzi di voler abbandonare il gioco.

Maria Teresa Ruta e la frase a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

D’altronde Stefania e Tommaso hanno sempre detto di essere stanchi, hanno fatto del loro meglio per resistere e i cinque mesi di chiusura nella casa cominciano a farsi sentire. Maria Teresa Ruta, per convincerli a rimanere, ha detto loro: “Sappiate che se andate via siete irrispettosi nei confronti di Dayane“, riferendosi al lutto che ha avuto qualche giorno fa. Tommaso ha prontamente risposto: “Ma cosa c’entra? Sono stato vicino a Dayane in questi giorni e continuerò a farlo fuori dalla casa“.

Una volta rimasti soli, Tommaso ha sbottato parlando con la sua amica Stefania: “Mi ha messo pesantezza assurda con quel discorso. Ma cosa c’entrava?“. Anche sul web sono partite le polemiche: “Maria Teresa Ruta sempre fuori luogo“.