Piera Napoli, il marito confessa: “L’ho uccisa”. I VIDEO della cantante

Piera Napoli, la giovane neomelodica siciliana è stata accoltellata dal marito, Salvatore Baglione. L’uomo ha confessato: “L’ho uccisa per gelosia”

Una famiglia distrutta per colpa di un’immotivata gelosia. Salvatore Baglione, 37 anni, ha confessato il delitto di sua moglie, Pietra Napoli, detta Piera. L’uomo ha inferto dieci coltellate alla giovane cantante neomelodica, uccidendola a soli 32 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una pozza di sangue nel bagno della loro abitazione di Palermo, nel quartiere popolare Cruillas. La coppia era separata in casa da due anni.

In mattinata Baglione si è consegnato ai carabinieri della stazione Uditore, confessando il tragico evento. L’uomo ha inoltre aggiunto il motivo della sua ferocia: ha agito perché accecato dalla gelosia verso la moglie, cantante neomelodica che si stava facendo strada nella scena popolare palermitana. L’omicidio è avvenuto dopo che Baglione ha accompagnato i loro tre figli – tre ragazzini di 13 e 11 anni – dai suoceri. Poi tornato a casa da Piera scatta la lite che diventa fatale. La sua versione è stata confermata anche nel successivo interrogatorio. Poi Baglione è stato scortato nel carcere Lorusso-Pagliarelli, in cui si trova in stato di fermo, indiziato di omicidio di primo grado.

Piera Napoli, il lutto sui social

Al vaglio degli inquirenti le attività online dei due coniugi. Poco prima del delitto, l’uomo scriveva sui social: “Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato”. Invece Piera aveva condiviso un post “profetico” sulla sua pagina Facebook. “La vita ci insegna tante cose… – scriveva – Una di queste è che le persone non sono mai quello che sembrano”. E ancora più inquietante: “Se vuoi ricevere i fiori a San Valentino, devi morire il 13 febbraio”.

Il mondo della musica, che Piera tanto amava, si stringe intorno ai suoi figli e ai suoi cari e la ricorda commosso. La 32enne collaborava con la casa discografica Air Music di Piero Sala, che ha condiviso il suo dolore nell’apprendere la notizia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Sono senza parole e dispiaciuto. Cara amica mia da tanti anni, ragazza per bene, solare e sempre con la voglia di cantare, abbiamo condiviso diversi anni di bella musica. Che la terra ti sia lieve, cara Piera Napoli, riposa in pace“, ha scritto Sala su Facebook.