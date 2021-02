Lilli Gruber intervista Salvini, lui fa della scena muta – VIDEO

L’intervista di Lilli Gruber al leader della Lega Matteo Salvini diventa virale. Il risultato del loro scontro è in un video surreale di Propaganda Live

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato ospite del programma serale Otto e mezzo di La 7, per commentare l’attuale scenario politico. Rispondendo alle domande della conduttrice Lilli Gruber, il senatore sembra agguerrito nel voler fare propaganda per il centrodestra. La giornalista però lo incalza e mette in luce le contraddizioni che emergono dalle sue dichiarazioni.

Nello studio di La 7 la tensione è palpabile, e Salvini cerca di prendere tempo prima di replicare alla sua interlocutrice. Più di uno spettatore ha notato queste sue esitazioni, e da lì è nato il video che le raccoglie. Una clip che in pochissimo tempo è diventata virale.

Matteo Salvini fa scena muta, il video diventa virale

Lilli Gruber comincia chiedendo a Salvini del Recovery fund: “Andrà in Europa a contrattare oppure pensa di far uscire l’Italia dall’Europa?”. Lui risponde seccato: “Ma guardi che io ho fatto il ministro. Ho fatto il vicepremier...”. La giornalista lo interrompe ed esclama: “Sì, ma hanno detto che non l’hanno mica visto spesso come Ministro dell’Interno. Praticamente mai!”. Lì Salvini si blocca e fa scena muta: nella clip si vedono i 30 secondi successivi pieni di silenzi e di imbarazzo. Poi la giornalista domanda: “Perché è così difficile rispondere?“, e Salvini fa spallucce e sospira.

Il video ovviamente è frutto di un montaggio comico. A farsi beffe del leader della Lega sono gli autori del programma satirico Propaganda Live. Il regista Alessio Marzilli propone il montaggio dei silenzi del senatore, facendo andare in delirio il pubblico. Per realizzare il video, Marzilli ha raccolto tutti i momenti di riflessione di Salvini, ottenendo una curiosa e comica sequenza di sguardi ed espressioni.

La clip della “scena muta” di Salvini intanto ha fatto il giro del web: che qualcuno ci sia cascato pensando che sia reale?