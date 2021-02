Can Yaman perde fan, colpa di Diletta Leotta – FOTO

Netto calo di ascolti per Can Yaman e la sua fiction Daydreamer: la colpa sarebbe della sua nuova liaison con Diletta Leotta, a cui le fan non si rassegnano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Can Yaman lo aveva scritto sotto la prima foto insieme a Diletta Leotta su Instagram: “Coppia pericolosa“. Una frase premonitrice, visto che la storia con la bella conduttrice sembra che stia avendo un impatto negativo sugli ascolti della sua fiction, “Daydreamer“.

Grazie al ruolo del fotografo Can Divit l’attore 31enne è diventato un sex symbol e la sua serie televisiva, trasmessa nel nostro paese da Canale 5, aveva registrato un boom di ascolti. Ma in questi ultimi giorni l’audience è calata nettamente. La perdita di interesse per la soap turca, secondo il giornale “Nuovo Tv“, sarebbe da imputare all’annuncio della storia d’amore di Yaman con la conduttrice italiana Diletta Leotta. Alla notizia che Can non è più single, i telespettatori, o meglio, le telespettatrici avrebbero voltato le spalle alla fiction.

LEGGI ANCHE -> Nek, la FOTO in cui mostra la mano, le condizioni dopo l’incidente

Can Yaman e Diletta Leotta, “coppia pericolosa” per l’audience

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Davide devastato dopo la scelta: Maria De Filippi ferma tutto

L’attore nelle ultime settimane si è trasferito in Italia per via dei suoi prossimi progetti lavorativi. Adesso è a Roma per girare una fiction diretta dal regista turco naturalizzato italiano Ferzan Ozpetek. A fine 2021 sarà sul set di “Sandokan“. È in Italia che ha incontrato Diletta Leotta, e le voci su una loro storia cominciavano a farsi sempre più insistenti dopo che diversi paparazzi li avevano pizzicati insieme.

Can Yaman e Diletta Leotta sembrano sempre più presi l’uno dall’altra e una settimana fa si sono fatti immortalare su Instagram, durante una gita all’aria aperta. La foto ha raggiunto un milione di like, una magra consolazione in confronto agli ascolti in calo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Anche la conduttrice ha condiviso una foto insieme, usando la frase: “C’era una volta…“. E mentre la coppia continua a postare scatti romantici sui propri profili social, sembra proprio che anche le fan più agguerrite di Yaman dovranno rassegnarsi al fatto che il loro idolo non è più sul mercato.