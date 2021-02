Carolina Marconi, la scollatura che non puoi non guardare, bellezza esplosiva – FOTO

Seducente e provocante, Carolina Marconi regala ai fan una scollatura da non perdere: lo scatto conquista il boom di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

La showgirl venezuelana si è di recente concessa una piega dal parrucchiere, non mancando di documentare il tutto tramite scatti e stories. Nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, Carolina Marconi si è successivamente cimentata in alcune prove attoriali, recitando sia nell’ambito del cinema che in quello televisivo. Ad oggi, la sua celebrità si è rafforzata tramite le piattaforme social, dove l’ex gieffina è seguitissima. L’ultimo scatto, in cui Carolina mostra l’acconciatura dei suoi meravigliosi capelli, ha già conquistato il boom di likes.

Carolina Marconi, la piega dal parrucchiere è sensazionale, bellezza seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

L’attrice venezuelana, classe 1978, ha deciso di concedersi una piega dal parrucchiere, condividendo poi il risultato strabiliante attraverso uno scatto su Instagram. Carolina Marconi, menzionando la propria hair stylist, ha sfoggiato le favolose onde realizzate dall’esperta, che è riuscita ad esaltare il suo volto alla perfezione.

I lunghi capelli neri, che contrastano con la pelle chiara e gli occhi azzurri, donano ancora più luce alla bella Carolina, che registra il record di likes. Nelle stories di Instagram, la Marconi documenta ogni passaggio dell’acconciatura scelta, per mostrare infine il risultato completo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Nei commenti, i fan si lanciano in una vera a propria gara di apprezzamenti. “Meravigliosa e straordinaria meraviglia di donna” – scrive qualcuno, beandosi della visione, mentre un altro utente rincara la dose – “Splendida“.