La Salerno ha condiviso una foto in cui appare bellissima con una maglia blu che le risalta gli occhi e fa uno sguardo seducente

Sabrina Salerno seduce con uno sguardo, gli occhi chiarissimi e intensi ipnotizzano. Nella didascalia scrive:“La crioterapia ha funzionato: non ho neanche il raffreddore…”. La Crioterapia fatta dalla Salerno è decisamente naturale, la fa all’aria aperta più precisamente sulla neve in bikini. Certo appare statuaria e meravigliosa, ma che freddo. I commenti sono esilaranti, un’utente scrive:“Gli animali dietro ti hanno ben inconrniciata. Li hai fatti resuscitare dal loro letargo e si sono pietrificati per cotanta bellezza”. La Salerno ride al commento.

Sabrina Salerno a Verissimo racconta del rapporto con il padre

La Salerno è stata ospite a Verissimo qualche sabato fa e ha raccontato un rapporto con il padre che nessuno sapeva. A quanto pare la cantante ha abbandonata casa sua doveva vivevano i genitori per andare a vivere da alcuni parenti in Liguria. La madre all’epoca era molto giovane e la Salerno la giustifica spiegando che non sapeva bene come gestire una figlia e il complicato rapporto con il padre che non la voleva. La Salerno cresce così senza i genitori per poi riavvicinarsi alla madre. Con il padre la situazione è più complessa, lui non le vuole parlare non riescono ad instaurare un rapporto.

Più volte lei minacciava di andare dall’avvocato per il riconoscimento e lui rispondeva sempre che non le avrebbe voluto mai bene. Portava il cognome della madre infatti. Lei ha sempre tentato di coinvolgerlo nella sua vita ma senza successo. Costrinse l’uomo a fare il test del DNA, pensava che forse così lui si sarebbe convinto. Li per lì infatti l’abbracciò e le disse figlia mia, ma nel parcheggio dopo le chiese di non far trapelare nulla di questa vicenda. Lui era un uomo noto nel suo campo ed evidentemente non voleva finire sulla bocca di tutti.

Lui i è poi rifatto un’altra famiglia. Un rapporto davvero ambiguo e incredibile quello tra la Salerno e il padre. Lei racconta di averlo perdonato ma infondo a se cova ancora un dolore che non dimenticherà mai, come è possibile d’altronde dimenticare.