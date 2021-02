Magalli e l’indiscrezione inaspettata su Stefania Orlando

Giancarlo Magalli ha rilasciato una dichiarazione inaspettata su Stefania Orlando che coinvolge Adriana Volpe: di cosa si tratta?

Giancarlo Magalli non è nuovo ai gossip: noto e combattuto il contrasto con Adriana Volpe, del quale si parla da tempo, che non ha mai cessato di offrire colpi di scena. La novità arriva proprio dal conduttore, e sarebbe un’indiscrezione su Stefania Orlando, che coinvolgerebbe anche la ex collega.

La gieffina è tra i personaggi maggiormente importanti della casa più spiata d’Italia, e si sta avvicinando alla finale. Le dichiarazioni trapelate gettano una nuova luce anche sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni di Magalli “non si sono mai sopportate”

Il conduttore Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui torna a parlare di Adriana Volpe. Ma c’è qualcosa di inaspettato stavolta, la vera protagonista delle indiscrezioni sarebbe Stefania Orlando, e il rapporto con la conduttrice: “Per quello che so, Stefania Orlando non l’ha molto sopportata e non erano amiche”, sostenendo che sia un’amicizia fresca degli ultimi tempi. Aggiunge poi una dichiarazione imprevedibile: “Forse una buona parola per il Grande Fratello Vip ce l’ha messa proprio Adriana“.

Tuttavia approfondisce le riflessioni sulla Orlando, esprimendo parole di stima per le sue capacità, non adeguatamente rispecchiate dal suo profilo professionale. Infatti, afferma, con l’aiuto dell’ottimo percorso svolto nella casa del GF, meriterebbe l’occasione di dimostrare le proprie abilità in un ruolo di rilievo di un programma televisivo.

E se per la gieffina riserva pensieri di considerazione e ammirazione, alla Volpe è destinata una nuova dose di spregio. Infatti Magalli, tornando alle amicizie della conduttrice, sostiene che non sia solita a mantenere rapporti con le colleghe: “Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta”.

Una lotta senza esclusione di colpi quella che si protrae tra i due ex colleghi a “I fatti vostri“, prendendo anche le vie legali. Non resta che attendere la replica della conduttrice.