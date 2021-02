Valeria Marini, avventura in arrivo: sbarcherà di nuovo in Honduras

Grande ritorno sugli schermi per Valeria Marini. Dopo la partecipazione al GF Vip in cantiere un altro reality fuori dai confini nazionali.

Una nuova avventura attende Valeria Marini. Secondo alcune indiscrezioni la showgirl partirà per Honduras. Ma questa volta non per prendere parte all’Isola dei Famosi 2021 ma bensì per partecipare al reality show spagnolo Superviventes, previsto anch’esso nella Repubblica dell’America centrale. Una proposta che si rinnova dopo due anni. All’epoca la Marini aveva rifiutato l’offerta in quanto troppo impegnata. Una rivelazione raccontata dalla showgirl stessa durante la partecipazione al Grande Fratello.

“Preferisco il GF all’Isola dei Famosi. Mi piace molto, ma è faticosa ed io vengo da una grande stanchezza. Ho avuto un sacco di lavoro. Natale, Capodanno e quando avevo un giorno libero era solo una serata”, il commento della Marini.

Ma qualcosa sembra essere cambiato tanto da farle accettare la proposta di partecipare al reality spagnolo. A rivelarlo il giornalista Santo Pirrotta nell’ambito del programma Ogni Mattina. Ai microfoni di Adriana Volpe ha raccontato che la Marini sbarcherà in Spagna.

“In Spagna per Supervivientes hanno pescato un’italiana. Avevano proposto già due anni fa a Valeria Marini di partecipare. Stavolta invece pare abbia le valigie già pronte”, il commento del giornalista.

Valeria non è la prima italiana a partecipare al game show spagnolo. Carmen Russo, Valerio Pino, Paola Causo ed Elisa De Panicis, sono stati tra i concorrenti delle scorse edizioni.

Superviventes è un format molto simile a quello dell’Isola dei Famosi. Varia Marina aveva partecipato a questa trasmissione. Nella sesta e nella tredicesima edizione dell’adventure games aveva ricoperto il ruolo di guest star, mentre nella nona era stata una dei concorrenti.

In fatto di reality la showgirl la sa lunga. Vanta alle spalle anche l’esperienza in Reality Circus e al Grande Fratello Vip. In quest’ultimo game ha partecipato per ben due volte prima nel 2016 poi nel 2020. A breve tornerà sulle spiagge di Honduras. Infatti il game show spagnolo ha scelto la medesima meta di quello italiano. Ma non ci sarà nessun possibile incontro tra i concorrenti. I due format sono previsti in momenti temporali differenti.

Supervivientes inizierà a conclusione dell’Isola dei Famosi condotta quest’anno da Ilary Balsi.