Dayane Mello: il messaggio commovente del fratello

Grande Fratello: a Dayane Mello arriva il arriva il messaggio del fratello. Cosa pensate della concorrente Dyane Mello? Il suo è un comportamento giusto?

Sono giorni difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip, in particolare per Dayane Mello che solo una settimana fa ha perso suo fratello minore Lucas. Una notizia che ha mandato in tilt lei e tutti gli altri concorrenti, ma nonostante la situazione tragica la modella brasiliana ha deciso di rimanere e continuare a giocare. Dietro queste scelta ci sono vari motivi, a partire dalla quarantena forzata se fosse uscita prima di tornare in Brasile e poi il consiglio da parte della sua famiglia di resistere ancora un po’.

Dayane Mello: quali sono le parole del messaggio ?

Accanto a lei, oltre che i suoi compagni di viaggio, c’è il fratello Juliano che la supporta dall’inizio di questa meravigliosa avventura. In questi giorni è stato lui ad annunciare al pubblico italiano la brutta notizia ed inoltre ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha spiegato il rapporto tra lei e i fratelli e il motivo della scelta di restare. “Le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco – afferma Juliano – e vincere per nostro fratello…Lo ripeto, Dayane vinci per Lucas, vinci per noi”. Ha poi spiegato che il fratellino Lucas era molto contento della sua partecipazione al reality e della sua notorietà, infatti in Brasile la Mello è ormai una star. “Lucas era il primo tifoso di nostra sorella. Lui era molto orgoglioso che in Brasile si parlasse di Dayane”. Continua Juliano.

Secondo Juliano la sorella sta soffrendo molto ma grazie al suo carattere forte riuscirà ad arrivare al suo obiettivo.