Cani e il loro decesso: cosa pensano prima di trapassare

Quando si prende la decisione di condividere la propria esistenza con un animale, come con un altro essere umano, l’ultimo pensiero che sfiora la mente del diretto interessato è proprio quello che prima o poi arriverà il giorno in cui sarà costretto a dirgli addio. Nonostante per molte persone, che non hanno mai intrapreso questa scelta, sia difficile comprendere il dolore che si prova quando il nostro amico a quattro zampe ci lascia definitivamente, si tratta pur sempre di un lutto difficile da superare e che richiede il giusto tipo di sensibilità. In accostamento a quanto detto finora alcuni studiosi e veterinari hanno analizzato i comportamenti dei cani in fin di vita e sono riusciti a cogliere l’essenza dei loro stati d’animo.

Cani e il loro decesso: cosa pensavo un attimo prima della loro morte

Grazie ad un’osservazione attenta si può cercare di spiegare quali siano gli ultimi pensieri di questi animali. In contrapposizione con il dolore che prova l’uomo quando il suo cane o gatto è in procinto di scomparire, in egual misura gli animali soffrono la nostra perdita. Chi non ha mai sentito parlare dell’emozionante storia di Hachiko, il cane che dopo la sua scomparsa rimase in constante attesa del suo padrone.

Secondo l’opinione dei veterinari le emozioni dei cani prima di trapassare vanno incredibilmente all’unisono con ciò che li circonda, ed in particolare con il comportamento dei loro padroni o di chi per loro li sta assistendo. Incredibilmente sensibili per natura, i cani riescono a percepire che qualcosa non vada, come ad esempio il fatto di essere circondati probabilmente da volti estranei li fa sentire soli e abbandonati, nonostante questi si stiano prendendo cura di lui.

Perciò è fondamentale che il padrone sia presente in quel momento, anche qualora debba costare lui lo sforzo di resistere al dispiacere di perdere quell’affetto. In quel preciso momento hanno bisogno degli sguardi di chi è stato loro vicino per tutta la loro esistenza. Un pensiero sicuramente triste ma in tal modo loro si sentiranno coraggiosi anche a dover affrontare la morte.