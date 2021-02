Cani: 9 malattie facilmente trasmissibili agli umani, attenzione a…

Esistono 9 malattie nei cani che, in assenza della dovuta igiene ed accortezza, potrebbero compromettere la salute dei loro tutori.

Quando si decide di condividere la propria vita con un animale domestico è necessario adottare delle sane precauzioni per evitare sfavorevoli imprevisti. Si tratta delle classiche malattie da vettore, ovvero di quelle malattie tipiche in questo caso dei cani e che se sottovalutate, possono avere delle notevoli ripercussione sulla salute degli esseri umani. Sono 9 le più pericolose, ma grazie ad un’accurata informazione, ognuna di esse può essere adeguatamente prevenuta.

9 malattie facilmente trasmissibili agli umani: ecco quali

Esistono differenti meccanismi per evitare di essere contagiati inconsapevolmente da queste nove malattie infettive, fra le soluzioni più efficaci vi sono indubbiamente le vaccinazioni obbligatorie ed una serie di accortezze da inserire nella vostra routine giornaliera.

1: Giardia, questo parassita crea una predisposizione alla dissenteria, causata da acque contaminate, per riconoscerla occorrerà sottoporre l’animale a specifiche analisi veterinarie. 2: Nematodi, meglio conosciuti come vermi, provenienti da uova di ratti, qualora ingerite non intenzionalmente possono provocare problemi intestinali nel cane, e larva migrans visceral nell’uomo. 3: Tenie, simili alle precedenti per conformazione, sono trasmesse generalmente dalle pulci, o da ambienti non salubri. A volte non generano alcun sintomo nell’animale se non un leggero prurito, mentre nell’uomo possono trasformarsi in cisti all’interno di organi, ad esempio nei polmoni.

4: Tigna dovuta ai funghi può essere causa di lacerazioni sul tessuto cutaneo prettamente di forma sferica. 5: Scabbia, simile alla precedente, ma con sintomi più intensi, si tratta di un acaro. 6:Filariosi, è una tra le più pericolose e diffuse. trasmessa dalla puntura di una zanzara e genera gravi complicanze, fino a compromettere cuore, polmoni o fegato negli umani.

7:Rabbia, essendo un’infezione virale necessita di un vaccino preventivo. Il morso di un cane infetto può causare danni irreversibili al nostro sistema nervoso. 8:Leishmaniosi, vedi Filariosi. 9: pulci e affini, più facili per contagio, si consiglia una sverminazione ed igiene completa.