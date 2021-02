Katia Pedrotti, outfit bollente: attillatissimo, si vede tutto – FOTO

Katia Pedrotti, l’influencer si cimenta in un primo piano d’altri tempi: labbra rosso fuoco e sguardo accattivante.

Katia Pedrotti si concede un selfie d’altri tempi: sembrerebbe un ossimoro visto che questi autoscatti sono spopolati solo negli ultimi anni. In realtà è proprio uno dei filtri a dargli quel fascino retrò. Katia Pedrotti è una donna fantastica, una bellezza genuina e non stereotipata che l’hanno resa tra i personaggi del Grande Fratello più amati sino ad oggi. Ogni scatto è un’occasione per ammirarla, per lei il tempo pare che non passi mai…merito di uno stile di vita sano. In questo primo piano spiccano le labbra rosso fuoco carnose e gli occhi color ghiaccio che hanno fatto innamorare anche Ascanio Pacelli, concorrente del reality. Un solido legame che ancora resiste. Come in un film… d’epoca… solo per la filigrana è, che sia chiaro ! 😝 questo il commento (ironico) della Pedrotti alla foto. 1000 like in appena 10 minuti, la foto è stata super apprezzata.

Katia Pedrotti: l’outfit animalier è un sogno (proibito)

Katia Pedrotti è una mamma sprint. Tra i suoi ultimi video infatti risalenti a pochi giorni fa l’ex gieffina ha fatto una dedica specifica: Solo le mamme delle adolescenti sanno di cosa sto parlando, di un mondo che muta all’improvviso…. in continua salita e discesa ma NON MOLLATE. Il messaggio è accompagnato da un video divertente anche se gli occhi sono tutti su di lei ed il suo outfit che non nasconde la perfetta forma fisica di Katia. Leggings animalier super attillati a cui ha abbinato il top crop ginnico della stessa fantasia. Pazzesca. Quando la mamma crede ancora di essere una 15enne e fa i video da… Qualcuno – come sempre purtroppo – ha avuto da ridire ed ha criticato il suo atteggiamento giovanile.

Katia ha risposto per le rime:non uso il tuo aggettivo semplicemente perché non sono cafona come te ma credimi persone come te sarebbe bene eliminarle ! 🤪. Applausi