Laura Cremaschi in biancheria intima fa impazzire il web-FOTO

La Cremaschi condivide una foto in cui appare super sexy di profilo con indosso ill completo intimo di Calvin Klein

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi ha un fisico mozzafiato, lo mostra su instagram indossando un completo intimo di Calvin Klein. Nella didascalia scrive:”Sto pensando se fare le lasagne o la parmigiana voi che dite?”. C’è chi risponde ironizzando:”E quando pensi a queste cose sei vestita così?”.

Chi invece cede alla bellezza della bonas e scrive:”Meglio la parmigiana e tu sei sempre più bella na favola con un fondo schiena da incorniciare complimenti anche se non mi rispondi”.

LEGGI ANCHE>>>Federica Panicucci a Striscia la notizia, anche la conduttrice nel mirino

Laura Cremaschi riflessiva e coraggiosa, lo scrive su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Eleonora Giorgi ammette una verità scomoda: “E’ vero, mi sono rifatta”. Il motivo

La bella bonas bionda di Avanti un altro condivide una foto in bikini al mare e scrive una didascalia molto profonda;”Il segreto della felicità è la libertà..il segreto della libertà è il coraggio. Non esiste scelta che non comporti una perdita e con ste perle vi auguro buona giornata”. Una frase che fa riflettere e che sicuramente è vera, per essere felici occorre essere liberi ma per farlo bisogna fare delle scelte che a volte ci costano delle persone.

A chi si riferisce la Cremaschi però non si sa. La bella modella non pare essere fidanzata, ha acuto di recente un flirt con un imprenditore più vecchio di lei di 25 anni Andrea Perone. Tuttavia ora sembrerebbe essere tornata single. D’altronde una come lei avrà moltissimi pretendenti e l’imbarazzo della scelta, quindi giustamente non si accontenta e vuole l’uomo giusto per lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Staremo a vedere come evolverà la sua vita sentimentale, anche perché comincia anche lei ad avere un’età non più così da ragazzina. A 37 anni ci sarà la volontà di trovare un uomo e mettere su famiglia? O forse non è nei piani della Cremaschi avere figli e sposarsi. D’altronde non è che se lo fanno gli altri, significa che sia la cosa giusta per tutti.