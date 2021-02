Eleonora Giorgi ammette una verità scomoda: “E’ vero, mi sono rifatta”. Il motivo

Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad una delicata confessione sulla sua vita privata che l’ha portata a ricorrere alla chirurgia estetica

Conosciamo l’attrice Eleonora Giorgi per la sua straordinaria partecipazione a moltissime pellicole e serie tv italiane, nonché per la bellezza che da sempre l’ha contraddistinta e negli anni l’ha fatta essere una vera icona di stile e modello per moltissime sue fan.

Eppure proprio la Giorgi ha rivelato un aspetto molto intimo del suo passato che ne ha condizionato molto il rapporto con sé stessa. Lo ha fatto qualche giorno fa quando ha partecipato al format de “I Lunatici” su Rai Radio 2 svelando a Roberto Arduini e Andrea Di Cianci, un retroscena accaduto qualche anno. Ha raccontato come si percepiva nel periodo in cui era all’inizio della sua carriera e la rivalità con la sorella molto più bella di lei, a suo dire.

Durante l’intervista l’attrice ha spiegato di aver fatto ricorso anche alla chirurgia estetica una volta uscita dalla casa del GF Vip, e di essersi sistemata il viso, non per semplice vanità, ma perché non si vedeva bene con sé stessa.

Eleonora Giorgi, quel ritocchino al viso confessato in diretta

La confessione sul suo ritocco al viso è però avvenuta in maniera naturale e da parte di Eleonora Giorgia nessuna paura nel confessarsi.

“Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive… non ho esitato nel momento in cui mi sono rivista impressionante perché il mio viso aveva acquistato una gravità che non c’entrava niente con il mio animo, mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia”.

“Ho mantenuto piene di rughe tanto la bocca quanto gli occhi. Non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”, ha ribadito l’attrice.

E poi l’appunto verso la sorella che ha sempre visto più bella di lei. “La mia bellezza è sempre stata relativa perché c’era lei (…) La mia bellezza era sempre fustigata dalla presenza di mia sorella, è stato un incidente di percorso, ho fatto delle foto da modella mentre studiavo, il cinema è stata una cosa che ho preso per scherzo, ma con grande diligenza, perché io sono sempre stata una prima della classe”.