Beautiful, anticipazioni puntata 10 febbraio: tra ansia e vergogna

Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: mentre Brooke tira un sospiro di sollievo, Steffy viene aggiornata su alcuni spiacevoli fatti.

Ridge è caduto nella trappola di Brooke. Dopo il tentativo di Hope di raccontare tutto riguardo all’incidente alla Forrester, il piano di sua madre per nascondere l’accaduto è andato a buon fine. Brooke ha fatto di tutto per distogliere l’attenzione di Ridge da Hope e alla fine lo stilista si è convinto che la ragazza fosse sconvolta unicamente per via della proposta fattale da Thomas. Per Ridge è inconcepibile che suo figlio abbia davvero voluto pensato di Douglas per del sesso con lei.

Beautiful, anticipazioni 10 febbraio: Ridge informa Steffy della proposta di Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge rivelerà a Steffy ciò che ha appena scoperto sul conto di Thomas. Anche Steffy sarà sconvolta dalla proposta del fratello e proverà una profonda vergogna per lui. Tuttavia qualcosa continuerà a non tornarle: nel precedente incontro con Quinn ha scoperto che in realtà le cose tra Thomas e Douglas stavano andando piuttosto bene. Possibile che il fratello sia stato manipolato a sua volta da Hope, desiderosa di ottenere la custodia del bambino?

Nel frattempo a casa sua, Brooke tira un sospiro di sollievo. Per la Logan è di fondamentale importanza che Ridge non scopra nulla riguardo alla morte di Thomas. Hope invece è disperata e vuole andare a costituirsi, ma soprattutto vuole raccontare tutto a Steffy e Ridge.