Bianca Guaccero, il vestito troppo corto scopre le gambe: un sogno – FOTO

Bianca Guaccero fa sognare i followers con uno scatto strepitoso: il volto di ‘Detto Fatto’ indossa un vestitino cortissimo e tacchi vertiginosi con gambe in vista.

Bianca Guaccero è una donna dotata di grande fascino: la sua bellezza non conosce davvero limiti. La nativa di Bitonto non smette di incantare sui social network e pubblica in particolare su Instagram fotografie paradisiache in cui mette in luce tutta la sua avvenenza e femminilità. La classe 1981, nella sua carriera, ha preso parte a diversi film e serie televisive di successo. Al momento, Bianca è la conduttrice del noto programma ‘Detto Fatto‘.

Bianca, come detto pocanzi, è attivissima sui social network: i suoi post ottengono sempre un ottimo riscontro da parte degli innumerevoli followers. La 40enne, poco fa, ha pubblicato una foto -in cui indossa un abito scosciato e tacchi- che ha fatto velocemente il giro del web.

Bianca Guaccero bellissima, vestitino corto e tacchi: tripudio di sensualità

Bianca, poco fa, ha pubblicato una fotografia meravigliosa. La conduttrice, con un look diverso rispetto al solito e capelli raccolti, è sempre una visione pazzesca. La Guaccero indossa un vestito che valorizza il suo straordinario fisico. Come se non bastasse, la classe 1981 ha ai piedi dei tacchi altissimi.

Numeri pazzeschi anche per questo scatto: tripudio di likes e di commenti per il post odierno. In appena un’ora, infatti, sono già arrivati 3mila cuoricini. Bianca ha ricordato ai suoi fan l’orario per il prossimo appuntamento in televisione.. “Ci vediamo domani alle 15:25!!! Vi aspetto !!”, ha scritto.

La Guaccero, qualche giorno fa, ha lasciato i followers a bocca aperta condividendo una foto pazzesca in cui piazzò il suo fenomenale décolleté davanti all’obiettivo.