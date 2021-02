Valeria Marini sexy cowgirl… Una visione in bikini al tramonto – FOTO

Valeria Marini incanta il suo pubblico con una foto pubblicata sui social in cui sfoggia un fisico invidiabile capace di far girare la testa a tutti

Valeria Marini è la dimostrazione che quando la natura ha deciso di premiare una donna gli anni che passano non contano. La bella showgirl sarda ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si mostra con un outfit che riesce a togliere il fiato. Valeria, con un fantastico tramonto alle spalle che ricorda il selvaggio west indossa un pantalone di pelle con un’apertura che fa tremare i polsi. In bella vista infatti i follower possono ammirare il bikini che indossa, un look total agressive degno di un’indomita cowgirl. La Marini con questo scatto riesce a fare non solo il pieno di cuoricini e commenti ma anche ad entrare per chissà quanto tempo al centro dei desideri del pubblico di Instagram.

Valeria Marini e lo scontro con l’ex Gianluigi Martino

Valeria Marini in questi giorni è tornata al centro del gossip a causa dello scontro con l’ex fidanzato, il manager televisivo Gianluigi Martino di fronte alle telecamere di “Live – Non è la D’Urso”. A scatenare la reazione della showgirl, che si è rifiutata di incontrare l’ex compagno, ci sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate da Martino che tirano in ballo la madre di Valeria. Secondo il manager infatti la fine della loro relazione sarebbe da imputare proprio alle interferenze dell’ex suocera. Un riferimento che ha letteralmente fatto scattare l’amata prima donna del Bagaglino. Durante la trasmissione di Barbara D’Urso la Marini avrebbe anche accusato Martino di averle addirittura messo le mani addosso.

Accuse dalle quali in manager ha cercato di discolparsi puntando invece il dito contro Valeria. La showgirl sarebbe colpevole di averlo abbandonato di fronte a delle fake news circolate sul suo conto che l’avrebbero dipinto come una persona solo interessato alla notorietà.