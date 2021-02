Romina Power, furto d’identità: l’annuncio social ai fan

Romina Power è stata vittima di uno spiacevole accaduto che ha condiviso con i fan allarmati, cosa è successo?

Unica e meravigliosa, tra i cantanti più apprezzati in Italia nonchè artista internazionale, Romina Power continua a riscuotere un enorme successo anche all’età di 69 anni.

Iconica insieme ad Al Bano in canzoni che hanno segnato la storia di una nazione e di un’epoca, simbolo dell’italianità all’estero, è entrata nel cuore della gente con la musica e l’umanità che la contraddistingue per non uscirne più.

Seguitissima musicalmente e nella vita di tutti i giorni, ha un’importante popolarità anche sui social, dove ha rilasciato un annuncio rivolto ai fan su uno spiacevole avvenimento.

L’annuncio di Romina

Romina ha scelto un post di Instagram per comunicare ai suoi fan quanto stesse accadendo e denunciare il fatto. Si tratterebbe di un “furto d’identità” social, qualcuno ha creato un profilo fingendo di essere lei.

La cantante ha così pubblicato le immagini del profilo incriminato, aggiungendo una dichiarazione “Questo profilo si sta spacciando per me ma non sono io! Non so chi sia“. Si è dissociata dalla pagina sia in italiano che in inglese per arrivare a quante più persone possibile, ma al momento risulta ancora attiva.

Questi sono avvenimenti che capitano spesso ai personaggi noti, soprattutto quando riscuotono tanto seguito sui social.

Romina è una di loro, il suo profilo vanta 215 mila followers fedelissimi che la seguono quotidianamente, alla quale lancia messaggi importanti che le preme condividere. Come questo, per il quale richiede la loro collaborazione, per tale increscioso accaduto, punibile dalla legge italiana.