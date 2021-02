Un Posto al Sole anticipazioni 10 febbraio: Michele contro Chiara. La ragazza ha proposto alla moglie del suo dipendente di venire a parlare in radio per raccontare l’aggressione

Niko ha tradito l’amicizia di Michele e di Silvia, accettando di difendere Emil dalle accuse sul suo conto. Il ragazzo sta cercando in tutti i modi di trovare un modo per scagionare il suo cliente e può contare sulle testimonianze di Thea. Purtroppo è evidente che la sorella sta mentendo e continua a raccontare bugie pur di proteggere Emil. La situazione si sta facendo sempre più drammatica e Silvia è determinata ad andare in fondo alla questione.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Nunzio nasconde i suoi problemi a Franco

Silvia vuole mettere un punto definitivo su quanto l’è accaduto: la Graziani sente di essere molto vicina al momento della risoluzione ma deve fare i conti con Michele che con il passare del tempo diventa sempre più assente. Lui non condivide i metodi della sua compagna e sta cercando un modo per venirne accapo. Il radiofonico non accetta che Silvia abbia scelto di raccontare la sua aggressione e si mette contro Chiara per convincerla a cambiare idea e a ritirare l’intervista.

Franco indaga su Nunzio che ha dei debiti di gioco e deve fare di tutto per procurarsi il denaro, vuole tenere però suo padre all’oscuro di tutto.