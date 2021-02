Chi l’ha visto, l’indignazione di Federica Sciarelli: “Non si può sentire”

A “Chi l’ha visto?”, l’indignazione di Federica Sciarelli ha lasciato i telespettatori sbigottiti: il commento della conduttrice non è passato inosservato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

La redazione di “Chi l’ha visto?” si sta occupando del caso di Marco Ferrazzano, il 29enne di Foggia scomparso lo scorso 22 gennaio. Quest’ultimo, dopo aver subito il furto del telefonino, avrebbe completamente perso il controllo di sé, fino a decidere di abbandonare la propria casa e non farvi più ritorno. Federica Sciarelli, nel corso della puntata di ieri sera, si è collegata con l’inviato di Foggia al fine di carpire alcune informazioni sul giovane dalle persone che lo conoscevano. La conduttrice, incredula di fronte all’episodio a cui ha assistito, non si è trattenuta dal commentare in diretta, pronunciando una frase che non è passata inosservata.

LEGGI ANCHE —> Chi l’ha Visto: la Sciarelli furiosa in diretta

Chi l’ha visto, l’indignazione di Federica Sciarelli: il commento in diretta

LEGGI ANCHE —> Chi l’ha visto? Federica Sciarelli in imbarazzo per quella foto indecente

A “Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli ha perso nuovamente le staffe. Il tutto è avvenuto nel corso del collegamento con l’inviato di Foggia, a cui la conduttrice ha dato la linea per gli aggiornamenti sul caso di Marco Ferrazzano. L’inviato si trovava presso un parco, e stava tentando di interagire con i ragazzi presenti: quest’ultimi sarebbero i responsabili degli atti di bullismo subiti da Marco.

Nonostante le sollecitazioni dell’inviato, il gruppetto sembrava indifferente alla vicenda del pugliese scomparso. Uno dei giovani, indispettito dalle domande, ha pronunciato queste parole: “io mi devo fumare una canna, non ho tempo“. La conduttrice, nell’udire tali affermazioni, non è riuscita a trattenere l’indignazione, a fronte dell’indifferenza dimostrata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chi l’ha visto? – Rai Tre (@chilhavistoraitre)

“Speriamo che gli sia andata di traverso questa canna, perché non si può sentire“, ha sbottato Federica Sciarelli, non riuscendo a contenersi davanti alle immagini. Il menefreghismo da parte del gruppo, secondo la conduttrice, è un gesto riprovevole.