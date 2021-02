Chiara Nasti in costume mostra tutto: il dettaglio hot fa impazzire – FOTO

Chiara Nasti si mostra in tutta la sua bellezza. L’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram ha raccolto migliaia di like: ma a stupire è un dettaglio piccante.

Chiara Nasti è una delle influencer più conosciute del web. Una delle prime a lanciare questo “mestiere” insieme alle altre due Chiara tanto amate: Ferragni e Biasi.

Eppure lo stile delle tre giovani imprenditrici social è totalmente diverso. La Nasti è amata e seguita per il suo modo di provocare davvero inconfondibile, ben diverso dalla dolcezza della Ferragni e dall’anticonformismo della Biasi.

A dimostrarlo, non a caso, è l’ultima foto della giovane napoletana: uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

Chiara Nasti, un buongiorno piccante: ma il particolare insospettisce

In Versace Chiara, nota sui social come Nastilove, indossa un costumino super sexy, accompagnato da una vestaglia lasciata aperta, a voler sottolineare le sue forme generose.

Ed è proprio il suo corpo perfetto a lasciare i fan a bocca aperta. In particolare dal top si nota un seno prosperoso che le dona una femminilità ed una sensualità davvero invidiabili. I commenti non possono che affollarsi sotto il post piccante. “Sei bellissima” “Davvero stupenda” “Che corpo” sono solo alcuni dei complimenti che arrivano senza sosta sotto la foto dell’influencer.

Non solo. A qualcuno non è sfuggito lo sfondo dello scatto in questione. Chiara, infatti, posa davanti a una parete fatta con del muschio sintetico. Un particolare che ricorda lo scenario usato nel noto podcast Muschio selvaggio, tenuto da Fedez e Luis Sal.

“Muschio selvaggio hai qualcosa da dirci?” scrive qualcuno nei i commenti, lanciando una frecciatina soprattutto al marito della Ferragni, protagonista del concept che appassiona tantissimi italiani.

Chissà se la Nasti sarà ospite della prossima puntata o se si tratta di una casuale coincidenza. In qualsiasi caso il buongiorno della bella partenopea è incantevole.