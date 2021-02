Teresa Langella ci presenta la sua nuova casa. Curiosi di vederla? – VIDEO

Ci ha aperto le porte della sua nuova casetta e Teresa Langella lo ha fatto con un sorriso che ha conquistato i fan. Vediamo com’è organizzata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

La vediamo camminare lentamente mentre consegna le sue chiavi di casa ad un’agenzia che si occupa di ristrutturazioni facili e velici, Teresa Langella ci mostra però il lavoro ultimato solo distanza di un mese in cui entriamo anche noi per la prima volta nel suo nuovo angolo di paradiso.

Si sa che la casa è il posto dove trascorrere in serenità la propria intimità e accovacciarsi nei momenti di gioia e sconforto assieme alle persone che si ama, e Teresa nel breve filmato da 1 minuto e mezzo ci ha mostrato dove vivrà i prossimi anni. Un ambiente molto luminoso e aperto, arredamenti bianchi e con poche pennellate di colore blu pavone e grigie, uno stile minimale per una ragazza giovane come lei.

LEGGI ANCHE -> Chiara Nasti in costume mostra tutto: il dettaglio hot fa impazzire – FOTO

Teresa Langella, “Spero vi piaccia quanto piace a me”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

LEGGI ANCHE –> Giorgia Crivello, dopo la doccia nulla addosso: i fan sognano – FOTO

La ragazza ex tronista di Uomini e Donne nella sua pagina Instagram ha scritto un bel ringraziamento per le gioie ricevute in questo periodo felice. “Da bambina immaginavo cosa avrei fatto da grande – scrive Teresa nel testo a margine del video – Oggi sono una giovane donna e se dovessi annotare in un diario tutto quello che ho vissuto in questo ultimo anno scriverei di come tanti desideri e sogni si sono realizzati riempiendomi di emozioni”.

E ancora: “Il lavoro in radio, la mia storia d’amore, l’aver trovato una casa dove vivere la mia quotidianità̀, la realizzazione del mio nuovo Tè e oggi vi porto con me nel posto in cui abito. Chiavi in mano, siete pronti? Spero vi piaccia, quanto piace a me!”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tereѕa Langella (@teresalangella___)

Per lei infatti questi sono giorni di grande felicità visto che solo martedì ci annunciava l’uscita del suo nuovo tè per il brand Fitvia, il Cherry Balance Detox tea, un tè con una doppia azione drenante e stimolante che sta già riscuotendo grande entusiasmo da parte delle ragazze che la seguono nel quotidiano.