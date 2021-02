Cecilia Rodriguez, trionfo d’amore con Ignazio Moser, il letto va a fuoco – FOTO

Cecilia Rodriguez ha postato un dolcissimo scatto che la ritrae accanto al suo Ignazio Moser: la dichiarazione d’amore e i nuovi progetti

Nonostante in pochi credessero alla loro storia, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser appaiono sempre più innamorati. La modella, di recente, ha mostrato ai followers un momento piuttosto intimo per la coppia: i due fidanzati, distesi nel letto, si guardano con amore, mentre si scambiano coccole e tenerezze. Come rivelato da Cecilia, la coppia starebbe progettando la propria casa. Si tratta di un passo estremamente importante, giunto dopo oltre tre anni di relazione. I fan, entusiasti della notizia, hanno immediatamente commentato lo scatto della loro beniamina: “Favolosi“, “Auguri e figli maschi“.

Cecilia Rodriguez, i progetti futuri e l’amore con Ignazio Moser

L’affiatamento fra Cecilia e Ignazio, comprovato dalle rispettive testimonianze social, è evidente. La coppia, dopo essersi fidanzata all’interno del Grande Fratello, non si è mai lasciata. Eppure, all’inizio, la maggior parte dei telespettatori stentò a credere a questa unione. La modella, che entrò all’interno del reality fidanzatissima, perse infatti la testa per il bel ciclista, a tal punto da mollare Francesco Monte, suo ex, in diretta tv.

I due gieffini, tra critiche e malelingue, si gettarono a capofitto in questa storia, che ad oggi sembra più solida che mai. Cecilia stessa, attraverso l’ultima foto condivisa su Instagram, ha confessato i progetti con Moser: i due, che stanno lavorando alla futura casa, andranno presto a convivere.

Gli utenti, dopo la conferma della gravidanza di Belen, si domandano se non sia arrivato, anche per Cecilia e Ignazio, il momento di metter su famiglia. Fino ad ora, la coppia non si è mai sbilanciata in merito ad un simile desiderio.