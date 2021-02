Aurora Ramazzotti, look casual e calze scure: uno spettacolo – FOTO

Aurora Ramazzotti, look casual e calze scure: uno spettacolo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato uno scatto stupendo sul suo profilo Instagram

Aurora Ramazzotti è la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. L’abbiamo tutti vista nascere e crescere, insieme alla coppia che con il loro amore ha fatto sognare milioni di persone. Quando si sono lasciati tanti cuori sono stati infranti, ma frutto del loro amore finito è rimasta la piccola Aurora che li terrà uniti per sempre. Aurora è bellissima come sua madre, spigliata, divertente, su Instagram è diventata davvero amatissima nel giro di pochissimi anni.

Aurora Ramazzotti, bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Di questo periodo si sta parlando molto di Aurora per la sua amicizia con Tommaso Zorzi che dura da più di dieci anni. L’influencer al momento è al Grande Fratello Vip e ha raccontato che la scorsa estate hanno litigato furiosamente e non si parlano da allora: Tommaso non vede l’ora di rivederla per farci pace perché in questi mesi ha sentito molto la sua mancanza e si è molto pentito della loro discussione e pare che anche Aurora sia pronta a dimenticare tutto quello che è successo tra di loro.

Aurora su Instagram è molto attiva e pubblica continuamente foto che fanno impazzire i suoi numerosi fans e ricevono sempre tantissimi likes e tantissimi commenti di apprezzamento.