Sabrina Salerno la minigonna è inguinale, inevitabile vedere tutto – FOTO

La favolosa cantante pubblica uno scatto su Instagram stesa sopra ad un divano rosso: il vestito che indossa è cortissimo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, con un telecomando in mano, ironicamente scrive: “Modalità OFF…“

Indossa un aderente vestito nero molto corto: i fans sono rimasti incantati da un simile spettacolo!

La posa sensuale, il make-up luminoso e i capelli mossi rendono la foto ancora più spaziale: in quattro ore è arrivata ad avere più di 31.000 mi piace e 460 commenti, tra cui moltissimi complimenti, ad esempio: “Modalità top“, “Occhi bellissimi. Unici“, oppure “Sempre molto elegante e affascinante..“.

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno, la scollatura manda fuori di testa, lo sguardo è ammiccante | FOTO

Sabrina Salerno ed il suo difficile rapporto con i genitori: “Non ho mai ricevuto amore“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno distesa sulla sabbia in bikini, lato A sublime: gioia per gli occhi – FOTO

Durante una sua intervista, Sabrina racconta i difficili rapporti avuti con i suoi genitori, in particolare con suo padre: “Sono cresciuta non avendo i miei genitori al mio fianco.. Mia mamma mi ha avuto che avevo diciotto anni, con lei sono sempre rimasta in contatto. Era il ’68 quando sono nata, ho vissuto con mia zia e i nonni“.

E ancora: “Sono stati fatti degli errori ma lei era comunque presente, il rapporto con mio padre non c’è mai stato, fino a quando in età più matura non ho deciso di mettermi in contatto con lui. Non ero desiderata da lui, io ho vissuto il rifiuto per anni, fino all’anno scorso in cui è venuto a mancare. Prima di ciò mi ha chiesto scusa“.

e vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Infine aggiunge: “Se dicessi che sono serena e l’ho perdonato sarei ipocrita. Mi ha riconosciuta ma non ho mai avuto amore da lui”.