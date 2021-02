Sabrina Salerno, la scollatura manda fuori di testa, lo sguardo è ammiccante | FOTO

Sabrina Salerno, da perfetta femme fatale, condivide con i fan uno scatto a dir poco sensazionale: la scollatura è da perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La cantante di “Siamo donne” continua a mietere vittime nei suoi profili social, dove pubblica costantemente scatti e video da perdere la testa. Sabrina Salerno, 53 anni quest’anno, vanta di una carriera brillante nel genere della disco music, che le ha permesso di vendere oltre 20 milioni di dischi. Apprezzata per il proprio talento, l’artista è sempre stata al centro dell’attenzione anche per le curve da femme fatale. I fan, estasiati dalla bellezza della cantante genovese, la seguono attraverso l’account di Instagram, beandosi della sua sensualità. L’ultimo post, in particolare, sembra aver decisamente mandato in tilt il web.

LEGGI ANCHE —> Selvaggia Roma manda una frecciatina tagliente: a chi sarà rivolta? -FOTO

Sabrina Salerno, la FOTO che manda il web in tilt, che scollatura