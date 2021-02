Sanremo, chi è Noemi: tutto sulla cantante di “Glicine”

Un grande ritorno a Sanremo quello di Noemi che in questa edizione presenterà sul palco dell’Ariston il brano “Glicine”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Veronica Scopelliti, conosciuta dal pubblico come Noemi, parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano Glicine.

L’artista romana, classe ’82, è divenuta nota al pubblico grazie alla sua partecipazione a X-Factor nel 2009, non vinse quell’edizione del talent ma divenne la cantante di maggior successo firmando un contratto con la Sony.

Non è una novità per il pubblico di Sanremo, infatti Noemi partecipò alla kermesse musicale già in diverse edizioni: nel 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018.

Fresca di X-Factor una giovane Noemi al suo esordio sul palco dell’Ariston fece un’ottima impressione con il brano Per tutta la vita che si posizionò al quarto posto.

Nel 2012 scende di nuovo le famose scalinate del palco più ambito con Sono solo parole, brano scritto da Fabrizio Moro che le ha portato il maggior successo e il miglior piazzamento, salendo sul podio dietro ad Arisa e alla vincitrice Emma Marrone.

Nel 2014 arrivò quinta con Bagnati dal sole, nel 2016 ottava con La borsa di una donna di Marco Masini mentre nella sua ultima partecipazione nel 2018 presentò il brano Non smettere mai di cercarmi (di cui è anche l’autrice insieme a Diego Calvetti, Massimiliano Pelan e Fabio De Martino) che però non convinse il pubblico e la giuria e si piazzò quattordicesima.

Il ritorno di Noemi con ‘Glicine’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

La rossa quest’anno torna sul palco dell’Ariston presentando il brano Glicine scritto da Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Trattoli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione insieme al suo suo team di producer Dorado Inc. e Muut.

Stavolta Noemi presenterà una personale rivoluzione artistica, all’interno del pezzo ha recuperato e riscoperto dei suoni che fino ad ora non aveva mai inserito nei brani che ha interpretato.

Infatti la cantante in una recente intervista aveva annunciato di affrontare questo Sanremo con tanta emozione perché questa sua riscoperta musicale glielo fa vivere come se fosse il primo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Presenterà dunque al pubblico non solo un nuovo brano ma anche una nuova Noemi, ancora tutta da conoscere.