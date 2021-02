L’ex gieffina pubblica un selfie strepitoso, con una frase dalla tagliente ironia: il web si scatena tra commenti e complimenti!

Selvaggia, sotto il post, scrive: “I biscotti con l’uvetta che sembrano biscotti al cioccolato sono il motivo principale per cui ho problemi di fiducia“.

Immediati i commenti degli utenti (più di 280 in meno di un’ora): ci sono state molte risposte alla frase della didascalia, ad esempio “Fai bene“, oppure “Hai reso perfettamente l’idea” e molti complimenti, come “Stupenda“, “Bellissima” o “Sei un sogno“.

Nello scatto, che ha ottenuto più di 8.000 like, l’influencer ha un make-up molto intenso e uno sguardo penetrante: che spettacolo!

Selvaggia Roma parla del rapporto con sua madre: “E’ la mia vita“

All’interno della casa più spiata d’Italia, Selvaggia ha raccontato agli ex coinquilini un po’ del suo passato, parlando anche del meraviglioso rapporto che ha con la madre: “Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Avevo solo 4 anni, ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia“.

E ancora: “Mia madre è la mia vita, come mio nonno che non c’è più“.