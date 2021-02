Tommaso Zorzi e Stefania Orlando preparano le valigie: “Andiamo via domani”. I due concorrenti della casa più spiata d’Italia si sono arrabbiati con gli autori del programma

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono sicuramente due dei concorrenti più amati della casa del GF Vip. I due hanno fatto questo percorso più o meno insieme, a livello televisivo sono stati molto divertenti e sono piaciuti tantissimo al pubblico, e stasera all’improvviso hanno rivelato di aver preso una decisione importantissima. Hanno cominciato a fare le valigie e hanno comunicato ai ragazzi che domani vanno via, proprio come era previsto dal contratto che avevano firmato quando è stato annunciato il secondo prolungamento.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando preparano le valigie

Tommaso e Stefania hanno raccontato di essere stati presi in giro dagli autori del Grande Fratello Vip: in poche parole sono stati vittima di uno scherzo mentre facevano il programma radio che non hanno affatto apprezzato. Per questo motivo hanno cominciato a fare le valigie, ma nessuno nella casa al momento li sta prendendo sul serio perché credono che i due concorrenti stiano rispondendo allo scherzo con un contro scherzo. Sono almeno due ore, però, che vanno avanti e lo hanno confermato alla loro amica Maria Teresa Ruta, che ha chiesto di essere inclusa in questo ipotetico scherzo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

C’è chi sta provando a convincerli a rimanere e chi, invece, è convinto che che stiano soltanto scherzando: probabilmente non scopriremo la verità prima di domani.