Catturapolvere fai da te: come crearne uno dall’efficacia garantita!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un efficace catturapolvere in pochissime mosse. Tutti i dettagli.

Uno dei problemi che vi trovate ad affrontare giornalmente nella vostra casa o nel vostro ufficio è sicuramente l’accumulo della polvere. Questo, oltre a dare l’aspetto di un ambiente poco curato, può anche essere dannoso per la vostra salute, soprattutto se siete dei soggetti allergici.

Per fortuna con un pò di fantasia, e qualche trucco, potete creare dei semplici cattura polvere. Infatti questi oggetti sono davvero comodissimi, ma in commercio molto spesso li troviamo ad un prezzo molto alto e sono dei prodotti usa e getta e per niente rispettosi dell’ambiente.

Tuttavia possiamo pensare di riciclare alcuni oggetti sicuramente presenti nella vostra casa in modo tale da creare dei cattura polvere in modo da risparmiare economicamente e rispettando anche il nostro pianeta. Dopo aver visto come creare sgrassatore fai da te, ecco come creare un catturapolvere.

Cosa usare per creare un catturapolvere?

Potete pensare di usare dei vestiti che non usate più in modo tale da andare a creare dei cattura polvere davvero economici. Per questo non gettate via dei collant rotti o vecchi calzini o t-shirt che non usate più perché vi possono tornare davvero utili.

I collant in particolare sono molto utili per spolverare i pavimenti o le superfici dei mobili. Questo perché il nylon con cui sono fatti i collant hanno un effetto magnetico che va ad attirare la polvere eliminandola facilmente.

Anche i calzini sono molto utili per pulire soprattutto se li andremo a bagnare leggermente in modo che la polvere resti appiccicata senza che venga trasportata in giro per la casa.

Le t-shirt, soprattutto di cotone, possono essere facilmente trasformate in panni estremamente utili per ripulire ripiani e mensole. In questo caso, la cosa davvero vantaggiosa sarà il fatto che la shirt può essere lavata e, poi, riutilizzata.

Se, invece, avete una buona manualità potete procurarvi un barattolo di vetro con chiusura, un po’ di cotone, 1 cucchiaio di olio d’oliva, 1 limone intero, 250 ml di acqua e 250 di aceto bianco.

Con un filtrino andrete ad aggiungere nel barattolo l’acqua, l’aceto, il succo di limone e il cucchiaio di olio di oliva. Alla fine andrete ad immergere il cotone e a chiudere il barattolo rovesciandolo in modo che il liquido venga assorbito dal cotone. Aspettate non più di 3 ore e, alla fine, strizzate il cotone per eliminare il liquido in eccesso e lasciate che si asciughi. Una volta asciutti, avrete creato facilmente dei panni cattura polvere in modo semplice e del tutto naturali.