Sgrassatore fai da te: gli ingredienti utili per preparare un composto efficace!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare uno sgrassatore fai da te con ingredienti naturali. Tutti gli ingredienti efficaci per pulire bene le superfici!

Uno dei prodotti in grado di cambiare la vostra vita e aiutarvi soprattutto nella pulizia delle varie superfici, anche quelle più difficili, come forno, cucina fino a pavimenti e superfici del bagno è sicuramente lo sgrassatore.

Ormai lo sgrassatore è diventato un prodotto di uso universale ed è molto semplice prepararlo con ingredienti semplici da trovare e molto economici.

Esistono molti ingredienti del tutto naturali che sono ottimi per preparare dei prodotti adatti a sgrassare molte superfici, anche le più resistenti.

Gli ingredienti per preparare uno sgrassatore fai da te

Procuratevi 1 litro di acqua e mescolarla con 4 o 5 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato per creare uno sgrassatore davvero ottimo. Bisogna semplicemente mescolare fino a quando tutto il sapone di Marsiglia non sia sciolto del tutto, dopodiché potete lasciare raffreddare e versare il contenuto in un semplice spruzzino. Applicate lo sgrassatore sulle superfici lasciandolo agire per almeno 5 minuti prima di risciacquare.

Un altro elemento molto importante per creare uno sgrassatore davvero efficace è sicuramente il bicarbonato di sodio.

Creare uno sgrassatore con questo elemento è davvero semplice non dovete fare altro che procurarvi ½ litro di acqua, 1 cucchiaio di detersivo per piatti ed 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato è molto utile perché riesce ad assorbire l’ingrassato che si forma sulle superfici e, quindi, riesce a pulire anche le superfici più sporche. Non dobbiamo far altro che mescolare questi tre ingredienti e applicare lo sgrassatore ottenuto sullo sporco lasciandolo agire. Potete anche pensare di usare qualche goccia del vostro olio essenziale preferito in modo da dare un profumo gradevole al vostro sgrassatore.

Altre ricette

Per creare, invece, uno sgrassatore molto più aggressivo, potete pensare anche all’utilizzo dell’acqua ossigenata che ha un enorme potere disinfettante che lo rende molto efficace soprattutto nella lotta allo sporco delle superfici sanitarie.

Per creare questo sgrassatore, dovete procurarvi ½ litro di acqua, ½ litro di alcol alimentare, 2 cucchiai di detersivo comune per piatti, 100 ml di acqua ossigenata. Dovrete mescolare il tutto e, poi, versare il contenuto in uno spruzzino per ottenere uno sgrassatore universale, utile sia in cucina che nella cura del vostro wc