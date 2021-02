Crema antimuffa fai da te: gli ingredienti utili per eliminare questo fastidio!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una crema antimuffa fai da te con ingredienti efficaci e naturali. Come risolvere il problema della muffa in pochi passaggi!

Uno dei peggiori problemi che si possono presentare in casa è sicuramente la muffa. Le muffe non sono altro che organismi appartenenti al regno dei funghi che in poco tempo sono capaci di ricoprire qualsiasi superfice, in particolare vegetale o animale creando uno strato schiumoso e creando decomposizione. La presenza delle muffe non causano molti danni all’uomo ma, in alcune casi, le spore che compongono questi microrganismi possono creare dei problemi respiratori e, quindi, possono causare patologie molto serie.

Proprio per questo la presenza delle muffe non è solo un elemento antiestetico e molto resistente, ma anche nociva per voi.

Se la situazione non è critica ed è molto limitata, per eliminare la muffa, potete intervenire da soli in modo da eliminarla e soprattutto prevenirla.

Ingredienti per creare una crema antimuffa

Potete creare una crema che serve in particolar modo su superfici dove può proliferare e annidarsi la muffa. Per crearla non dovete far altro che procurarvi circa 200 grammi di sale fino, qualche goccia di olio essenziale della nostra fragranza preferita, 1 bicchierino di aceto bianco e 4 cucchiai di acqua ossigenata possibilmente a 50 volumi.

In un recipiente dovete andare a versare il sale fino e bagnarlo con un po’ di aceto bianco in modo da andarlo ad umidire. Dopodiché dovete aggiungere l’acqua ossigenata e le gocce di olio essenziale andando a mescolare bene fino ad ottenere un composto completamente omogeneo che non presenta assolutamente grumi.

Arrivati a questo punto, avrete preparato la vostra crema e dovrete passare alla sua applicazione tenendo presente che questa crema è abbastanza aggressiva.

Prima dell’applicazione dovete prendere le dovute precauzioni e usare guanti, evitando il contatto della crema con gli occhi. Potete anche utilizzare una mascherina in modo da non andare ad inalare gli odori.

Una volta effettuate queste azioni precauzionali, potete andare ad applicare, magari aiutandovi con una spugna, la vostra crema sopra la macchia di muffa senza grattare e disperdere le spore presenti nella muffa.

Fate agire questa crema almeno 30 minuti e, dopo, risciacquate e asciugate il tutto. A fine operazione è conveniente anche far arieggiare il locale dove c’era la muffa e avete applicato la crema.