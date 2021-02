Marika Fruscio, scollatura vietata ai minori: bombe esplosive – FOTO

Marika Fruscio è inarrestabile sui social network: la showgirl continua a postare scatti stratosferici con décolleté in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika Fruscio non smette di incantare sui social network: la bella showgirl, ogni giorno, posta scatti bollenti e prorompenti in cui mette in mostra la sua avvenenza e il suo fisico esplosivo. La 42enne ha una passione incredibile per il Napoli calcio: nonostante sia nata in Lombardia, la classe 1979 è un’accesa sostenitrice della squadra azzurra e lavora in programmi che si focalizzano sulla squadra campana.

Marika ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta ben 762mila followers. La nativa di Agrate Brianza, poco fa, ha lasciato tutti a bocca aperta postando una foto esagerata in cui ha piazzato il suo décolleté incredibile in primissimo piano.

Marika Fruscio esagerata, scollatura prorompente: che bombe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika, poco fa, ha condiviso una foto pazzesca sui social network. La showgirl indossa un outfit molto particolare che presenta una scollatura esagerata. Il suo seno esplosivo viene contenuto con difficoltà dal vestito e manda in visibilio gli innumerevoli ammiratori. Il suo viso è luminoso come sempre mentre le sue labbra carnose sono decisamente irresistibili.

Marika, tramite la didascalia, ha ricordato ai suoi followers i suoi appuntamenti televisivi. La 42enne, in questi giorni, è davvero triste. Il Napoli sta giocando molto male e sta raccogliendo soltanto risultati deludenti. Una tifosa così accanita come lei non è indifferente davanti a tale periodo negativo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

La Fruscio, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo del web con una foto strepitosa in cui indossava soltanto l’intimo. Le sue curve magnifiche erano decisamente in vista e fecero impazzire tutti.