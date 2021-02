Meghan Markle è incinta: il principe Harry di nuovo papà! Dopo il primogenito che ha reso felicissimi i due genitori, sono pronti a diventare nuovamente genitori

Meghan Markle è una donna che è stata di ispirazione per tantissime donne non solo d’America, ma anche di tutto il mondo. Tanti anni fa andò a Londra a visitare i posti dei reali e ad oggi si ritrova ad essere una di loro: è la moglie di Harry, secondogenito del Principe Carlo e Lady Diana, scomparsa 23 anni fa in un incidente stradale. Harry ha ritrovato la felicità accanto della sua Meghan e ad oggi sono più innamorati e affiatati che mai.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Meghan Markle di nuovo incinta

Dopo un matrimonio e un figlio tanto voluto, ora Meghan è in attesa del secondo. “Possiamo confermare che Archie diventerà un fratello maggiore. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono felicissimi di aspettare il loro secondo figlio” ha detto il portavoce alla tv pubblica del Regno Unito. Harry ha 36 anni e Meghan 39, e hanno pubblicato una foto in bianco e nero sotto ad un albero. Non ci stanno più nella pelle: non vedono l’ora che questo nuovo bambino venga al mondo e sarà il quinto nipote della Regina Elisabetta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sui social è scoppiata la gioia dei fans della famiglia reale: tantissimi auguri all’amatissima coppia, che seppur molto discussa, è riuscita a conquistare moltissima gente che ogni giorno li sostiene e li inonda di affetto.