Beautiful, anticipazioni 15 febbraio: Thomas dà un grande annuncio a Douglas. Nel frattempo Brook e Ridge…

Ridge è furioso con Brooke. Ora che sa dove era finito Thomas nelle ore in cui è scomparso, lo stilista è sempre più convinto che sia il figlio la parte lesa in questa faida. Nel frattempo Hope si è ricongiunta a Douglas e lo guarda dormire nel suo lettino. Thomas gli ha promesso che non farà ricorso e darà il consenso ad archiviare la pratica della custodia: ciò significa che Hope sarà a tutti gli effetti la madre legale di Douglas.

Beautiful, anticipazioni 15 febbraio: Thomas raggiunge Hope e Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas darà prova di serbare molte speranze in un futuro con Hope. Il ragazzo la raggiungerà dopo aver parlato con Steffy ed entrambi veglieranno sul sonno di Douglas. Quando il bambino si sveglierà, Thomas potrà finalmente dargli la lieta notizia: Hope è ufficialmente la sua mamma. Nel frattempo Ridge e Brooke discutono a casa Logan. Brooke si difende, sostenendo di non aver raccontato niente al marito per via dei problemi di Thomas e dell’odio che stava provando verso di lui per aver ricattato Hope. Ridge le ricorda che anche lei ha avuto dei problemi in passato e che ha sempre ricevuto il supporto della sua famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che il matrimonio di Brooke e Ridge sembra giunto al capolinea. Anche lo stilista se ne renderà conto e non saprà cosa fare.