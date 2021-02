Clizia Incorvaia coperta solo dall’asciugamano, uno spettacolo vietato ai minori – VIDEO

Clizia Incorvaia si lascia andare ad un siparietto a dir poco bollente, mostrando il cambio look: la modella è uno spettacolo vietato ai minori

La splendida Clizia Incorvaia, che ad ottobre festeggerà 41 anni, ha postato un video che ha decisamente scatenato la reazione del web. La bella modella, che ha deciso di stravolgere il proprio look, non si è risparmiata dal mostrare il risultato ai followers, non nascondendo la propria fisicità. Clizia, che sembra il ritratto della felicità, è di recente andata a convivere con il suo Paolo Ciavarro: i due, giunti al traguardo del primo anno d’amore, si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello. Nell’ultima clip condivisa su Instagram, la Incorvaia è coperta solo dall’asciugamano. Gli utenti, estasiati di fronte al suo fisico, si sono precipitati a complimentarsi con lei.

Clizia Incorvaia, con l’asciugamano è uno spettacolo vietato ai minori – VIDEO

“Change look in un istante“, scrive Clizia Incorvaia nella didascalia del suo ultimo post, mostrando il sensazionale cambiamento. La modella, che ha scelto di applicare delle extension ai propri capelli e di schiarire il colore, è parsa ancora più bella al pubblico che la segue. Nei due filmati del “prima” e “dopo”, il risultato è senza dubbio strabiliante.

Clizia, nella prima clip, si lascia ammirare appena uscita dalla doccia. L’asciugamano le copre a malapena le forme, mentre i capelli, ancora bagnati, le conferiscono un’aria provocante e maliziosa.

I followers, nel commentare, non possono esimersi dal manifestarle i loro apprezzamenti. “Sei un fiore” – si complimenta qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge – “Pazzesca con il tuo stile“.