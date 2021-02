Canale Cinque blocca Daydreamer, i motivi per cui non va in onda

Daydreamer, la nota soap opera turca con protagonista Can Yaman, non andrà in onda domani sera: le ragioni dell’assurda decisione di Canale Cinque

Nonostante i telespettatori si fossero abituati al consueto appuntamento del martedì sera, domani “Daydreamer – Le ali del sogno” non andrà in onda. La nota soap opera turca, con protagonista Can Yaman, si è rivelata un vero successo per Canale Cinque. Trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.35, nelle ultime settimane si era addirittura guadagnata la prima serata del martedì, con ben tre episodi consecutivi. Tuttavia, come emerge dalla programmazione dell’emittente televisiva, per la giornata di martedì 16 febbraio non è previsto l’appuntamento serale con Daydreamer. Quali sono i reali motivi che si celano dietro l’assurda decisione?

Daydreamer non va in onda, le ragioni dell’inaspettata decisione

Per la serata di domani sera, martedì 16 febbraio, non è previsto il consueto appuntamento con Daydreamer. La soap opera di produzione turca, che tiene compagnia ai telespettatori quotidianamente, dal lunedì al venerdì, ha riscosso a tal punto successo da essere trasmessa persino in prima serata. Tuttavia, nella programmazione di domani, gli spettatori non potranno godersi l’amatissimo Can Yaman, protagonista della serie.

Le ragioni che si celano dietro alla decisione di Mediaset sono puramente logistiche. Fino ad aprile 2021, infatti, la prima serata del martedì verrà interamente dedicata agli appuntamenti calcistici. Il 16 febbraio, alle ore 21.00, sarà infatti tramesso il match di Champions League fra Barcellona e Paris Saint German.

Gli appassionati di Daydreamer non hanno tuttavia nulla di cui preoccuparsi. La soap opera non smetterà infatti di andare in onda nel daytime, continuando ad appassionare il pubblico che la segue fedelmente.