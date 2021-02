Daydreamer anticipazioni 12 febbraio: guai per Emre e Leyla. Scopriamo le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi su Canale Cinque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Quasi non sembra vero: dopo tanti preparativi, finalmente il giorno del ricevimento di nozze tra Leyla ed Emre si fa sempre più vicino. La coppia è agitata e felice, dopo tanta sofferenza per il loro amore ostacolato. Sono così entusiasti che non hanno pensato ad un piccolo dettaglio che tra i preparativi hanno trascurato: non hanno gli abiti da cerimonia”

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors

Daydreamer anticipazioni 10 febbraio: guai in vista per Leyla ed Emre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Leyla è nel panico: ha deciso di sposarsi davanti ai suoi amici e i suoi parenti e lei ed Emre non hanno ancora comprato un abito da cerimonia. Sanem contatta Can e gli chiede di unire le forze per aiutarli. Dopo una mattina di shopping, finalmente riescono a trovare i vestiti. Intanto Can e Samen sono un po’ in crisi: lei considera il fratello di Polen come un semplice amico ma Can è sempre più geloso. Il matrimonio sarà il momento giusto per fare pace?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman sbotta contro i fans: il gesto eclatante dell’attore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram

Il ricevimento è stato organizzato con cura, nei minimi dettagli, e Huma si allinea a Mevkibe per non far sfigurare il proprio figlio durante un evento così importante. Can scopre che ci sono ancora molte tensioni tra le due donne e prende le parti di Sanem.