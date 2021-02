Daydreamer anticipazioni 15 febbraio: Can sempre più geloso di Sanem. Negli ultimi tempi ci sono state un po’ di tensioni tra i due innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Sanem purtroppo ha poco tempo per consegnare il romanzo in vita della sua pubblicazione, ma si troverà in grandissima difficoltà in quanto farà davvero fatica a trovare la concentrazione giusta e l’ispirazione che le occorre per portare a termine il suo libro, per questo andrà a casa di Can per vedere se almeno lì riuscirà a combinare qualcosa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Mentre sarà a casa di Can per scrivere qualche pagina del libro, purtroppo non le verrà in mente nulla e la situazione peggiorerà quando Deren e Cey Cey arriveranno con lo scopo di darle una mano. Intanto Can sarà sempre più sospettoso nei confronti di Yigit e la tensione tra i due è diventata palpabile. Inoltre aumenterà tantissimo quando Can leggerà la dedica che San ha scritto a Yigit in occasione della Giornata Del Libro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman sbotta contro i fans: il gesto eclatante dell’attore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Can si lascerà prendere dalla gelosia e potrebbe esserci una litigata pesante tra i due. Infine CeyCey avrà una terribile crisi di nervi dovuta ad una sindrome che ha avuto durante l’infanzia e che sembrava essere scomparsa.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.