Amici, uno dei protagonisti diventa di nuovo papà, l’annuncio sui social

Ad Amici, uno dei protagonisti più amati diventa papà per la seconda volta: l’annuncio spiazzante di Kledi Kadiu sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

Kledi Kadiu, l’amatissimo ballerino lanciato da “Amici”, diventerà papà per la seconda volta. L’artista albanese, divenuto celebre ai tempi di “Saranno famosi”, vive attualmente a Rimini con la moglie Charlotte Lazzari, anche lei ballerina ed insegnante. I due, che ebbero la primogenita Lea nel 2016, hanno annunciato il lieto evento tramite i rispettivi profili social.

“La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia“, ha annunciato il ballerino, che ha abbandonato le scene televisive per dedicarsi completamente al lavoro e alla famiglia. I followers, che non si aspettavano una simile notizia, sono corsi a congratularsi con la coppia.

LEGGI ANCHE —> Amici 20, Rudy Zerbi non è in studio: svelato il motivo dell’assenza

Amici, Kledi Kadiu diventa di nuovo papà: l’annuncio sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte 🦋 #wonderyogi soul (@charlotte.lazzari)

LEGGI ANCHE —> Kledi Kadiu, finalmente la verità: “Il motivo per cui ho abbandonato Maria”

Dopo svariati anni trascorsi nel cast di “Amici”, Kledi Kadiu decise di abbandonare la trasmissione che gli aveva assicurato notorietà e fama. Il ballerino albanese, che ha scelto di trasferirsi a Rimini con la moglie Charlotte Lazzari, si trova ora a gestire una scuola di danza. Con quest’ultima, ben 18 anni di differenza lo separano: l’amore tra i coniugi, tuttavia, appare più forte che mai.

Kledi e Charlotte si sono sposati nel 2018, quando la loro primogenita Lea aveva appena due anni. Di recente, i due ballerini hanno comunicato ai followers una notizia graditissima: un secondo figlio in arrivo. “Siamo davvero al settimo cielo“, ha scritto Kledi, postando uno scatto dell’ecografia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte 🦋 #wonderyogi soul (@charlotte.lazzari)

Stando a quanto si evince dalle foto, nella loro famiglia non manca di certo l’amore. Charlotte, tramite l’account di Instagram, ha manifestato agli utenti il proprio stato d’animo: “Baby 2 ti aspettiamo con amore“.