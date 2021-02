Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo e ha già fatto molto discutere la coppia Fedez-Michielin. Trovata pubblicitaria o errore clamoroso?

Prima dell’inizio della kermesse canora più prestigiosa e seguita in Italia si è iniziato già a parlare di Festival con Fedez e Francesca Michielin.

Il rapper milanese è alla sua prima partecipazione e ha commesso un grave errore per il quale ha rischiato di essere squalificato insieme alla sua compagna in gara.

Attraverso il suo profilo Instagram, dove è molto seguito Fedez, tra le varie stories che ha pubblicato, ne ha messa una mentre provava il brano in gara quando non è consentito far ascoltare il pezzo prima dell’esibizione ufficiale sul palco dell’Ariston.

E’ stato chiesto un parere a Francesca Michielin riguardo quanto ha fatto Fedez: “Non mi sono arrabbiata” e ha aggiunto “ma ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”.

Le parole di Fedez dopo il fattaccio

Il marito di Chiara Ferragni è senza dubbio il più atteso sul palco dell’Ariston è ormai uno dei personaggi più ambito e richiesto insieme a sua moglie.

Proprio nel periodo in cui sarà in onda il Festival di Sanremo Fedez diventerà papà per la seconda volta. Dopo il piccolo Leo è in arrivo una femminuccia, Chiara infatti è ormai quasi al nono mese di gravidanza. Sicuramente sarà un mese molto importante e significativo per il rapper sia dal punto di vista famigliare che dal punto di vista professionale.

E’ stato chiamato in causa questa volta per commentare l’errore clamoroso che ha commesso e dopo il quale per qualche giorno è sparito dai social. Nel momento in cui è arrivata la notizia che la coppia non è stata squalificata senza dubbio Fedez ha tirato un sospiro di sollievo e ora a mente lucida ne parla con più leggerezza: “Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio psicologico per il ‘fattaccio’, ma non è stata una mossa strategica, ma un errore tragicomico, che racconterò dopo il Festival per non peggiorare le cose.”

E conclude: “Mi sono già scusato con Francesca e poi anche con Amadeus e con la Rai per aver creato un ulteriore problema, in un momento in cui i problemi di certo non mancavano”.